Реконструкцию стадиона «Орион» в Балашихе завершат к сентябрю

Глава Балашихи Сергей Юров проверил работы по реконструкции спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Выездное совещание с участием подрядчиков и представителей администрации округа прошло на территории стадиона, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К модернизации СК «Орион» рабочие приступили в прошлом году. Основная часть работ уже выполнена. Строители завершили работу на футбольном поле. Сейчас реконструируют трибуны и подтрибунное пространство.

«Мы планируем эту часть спорткомплекса вместе с благоустройством территории открыть уже в сентябре. Это позволит нам запустить занятия в детско-юношеской спортивной школе. Также сможем проводить здесь масштабные мероприятия. Дальше продолжатся работы по основному спортивному комплексу. Их планируем закончить в конце года. Темпы у подрядчика хорошие, видим, что все работы идут по графику», — сказал Сергей Юров.

Общая готовность объекта составляет около 70%. Строители завершили черновые отделочные работы и приступают к чистовой отделке. Заканчивают и прокладку внутренних инженерных сетей.

Наружные инженерные сети готовы почти на 80%, осталось доработать участок с тепловыми сетями. Его планируют закончить за две-три недели, ливневые сети сделают за неделю.

«Мы идем в соответствии с графиком. К 1 сентября, как и обещали, трибуны с подтрибунным пространством и благоустройством мы закончим полностью», — сообщил заместитель гендиректора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.

Стадион «Орион» на Пионерской улице, 1а обновляют по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.