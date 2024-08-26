Фтизиатр из Астраханской области купила квартиру в Пушкине по соципотеке

Врач переехала в Подмосковье из Астраханской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас ее семья готовится к новоселью в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общий стаж фтизиатра Натальи Бузиной более 15 лет. Работать в Московской области ее пригласило руководство ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер». По словам обладательницы сертификата, во фтизиатрию идут только романтики.

«Фтизиатр лечит туберкулез. Нашу специальность можно сравнить с хождением по лезвию ножа. Во-первых, серьезная инфекция. Во-вторых, наши пациенты сами по себе сложный контингент, у большинства из них тяжелый жизненный багаж за спиной. Подход нужно найти к каждому», — делится она.

Еще на этапе переговоров с диспансером Наталья уточнила информацию о социальной программе региона. Окончательное решение переезжать она приняла, когда удостоверилась, что соответствует всем критериям для участия.

«У меня двое сыновей — студент и школьник. Мы выбрали „двушку“ в новом доме. Сейчас нам предстоит ремонт. Планируем делать в скандинавском стиле. Наверное, как медику мне ближе светлые тона — белые, серые, пудровые», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.