ФОК с двумя бассейнами, хамамом и залами групповых занятий построят в Домодедове

Объект возведут на территории городского округа Домодедово. В двухэтажном здании площадью чуть более 3,5 тыс. квадратных метров, смогут единовременно заниматься 195 человек.

В комплексе предусмотрены два бассейна, сауна и хамам, детский и взрослый залы групповых занятий, помещение для студии пилатеса, зал единоборств, а также тренажерный зал для силовых тренировок, помещения для проведения индивидуальных занятий. Кроме того, для посетителей предусмотрен буфет.

Предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт для посетителей ежедневно с 7.00 до 23.00. Построить ФОК планируют уже к концу 2025 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.