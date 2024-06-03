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Физмат-лицей на 525 учеников в Сергиевом Посаде начнет работу в сентябре

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство Сергиево-Посадского физико-математического лицея, возводимого на территории одноименного городского округа в микрорайоне Семхоз, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент строительная готовность образовательного учреждения достигла 85%. Готовы фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также наружные сети, параллельно завершаются фасадные работы. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем, отделочным работам и благоустройству территории лицея. Также началась приемка мебели и техоборудования.

В новом трехэтажном здании площадью порядка 14,3 тыс. квадратных метров смогут учиться ребята с пятого класса. Здесь оборудуют 42 учебных кабинета, лаборантские для изучения естественных и точных наук, мастерские и ресурсные центры, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и помещения дистанционных занятий. На прилегающей территории появится футбольное поле, учебно-опытная зона и парковка.

Ввести в эксплуатацию новый корпус планируют к сентябрю 2024 года.

Новое здание Сергиево-Посадского физмат-лицея было в числе 25 образовательных учреждений, старт строительства которых дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.