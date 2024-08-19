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Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Красногорске в начале 2025 года

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Красногорске. В ходе проверки инспекторами зафиксировано 5% стройготовности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эксперты лаборатории проверили качество устройства монолитных железобетонных конструкций. В настоящее время строители выполняют устройство монолитных конструкций первого этажа.

Согласно проекту, ФОК будет трехэтажным. В нем оборудуют бассейн объемом 110 куб. м, джакузи, откроют СПА-салон, турецкую баню и буфет.

Спорткомплекс рассчитан на круглогодичную и ежедневную работу в две смены, ожидаемый поток посетителей — порядка 70 человек в сутки.

Окончание строительства намечено на I квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.