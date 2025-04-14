Финдиректор ГК «Самолет»: для проектов «южного котла» ставка 19,9 вполне приемлема

Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в беседе с инвестором Игорем Шимко рассказала о комфортном уровне ставок, по которым реализуются проекты. Посмотреть полное интервью можно на YouTube .

Как отметила Голубничая, текущая ставка, которую предлагает компания, составляет 19,9%. Она привела в пример «Южный котел» (проекты «Пригород Лесное», «Горки Парк», «Прибрежный Парк»).

«Если взять «Южный котел» - там все равно, какая ставка, так как там все закредитовано проектным финансированием. Поэтому «Южный котел» чувствует себя вполне неплохо», - пояснила Нина Голубничая.

Она также добавила, что ставка все равно зависит от каждого нового проекта.