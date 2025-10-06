Финал проекта: ГК «Садовое кольцо» объявляет о начале продаж в последнем корпусе ЖК «Тетрис»

Стоимость квартир в 6-й башне ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» начинается от 8 млн руб. Покупка в ипотеку или стопроцентная оплата позволят клиенту получить выгоду в размере 2%.

Всего в корпусе 323 лота. У клиентов большой выбор: студии от 27,6 кв. м, квартиры с одной спальней, семейные квартиры с двумя и тремя спальнями евроформата площадью до 81,46 кв. м. Все лоты отличаются функциональными и эргономичными планировками с мастер-спальнями, кухней-гостиной и гардеробными. Есть возможность приобрести квартиры с чистовой и предчистовой отделкой.

ЖК «Тетрис» включает девять жилых башен на въезде в Красногорск. Выигрышная локация ЖК сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД «Павшино» находится в двух минутах ходьбы, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы.

В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды». Внутренний двор комплекса выполнен в формате стилобата, который создает приватное пространство с велодорожками, зонами для отдыха и спортивными площадками. На территории жилого комплекса есть образовательный комплекс с блоком для начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 мест.