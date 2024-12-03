Филиал детской школы искусств «Дарование» в Домодедове открыли после капремонта

Филиал Домодедовской детской школы искусств «Дарование» открылся после капремонта. Капитальный ремонт здания, где открылось новое учреждение культуры, прошел в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии, главы округа Домодедово Евгении Хрусталевой.

Это уникальное для городского округа учреждение — здесь действуют сразу три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное. Благодаря проведенному капремонту удалось из бывшего административного здания племхоза сделать место притяжения и обучения для 170 ребят. В здании провели монтаж инженерных систем, фасада, кровли, внутреннюю отделку, благоустройство территории. Также приобрели музыкальные инструменты.

В образовательном учреждении имеются два хореографических зала с раздевалками и костюмерной, девять классов музыкального отделения, где используются преимущественно отечественные инструменты, а также пять учебных кабинетов художественного отделения.

«Школа красивая, современная, светлая. Здесь позаботились и о благоустройстве территории: появились парковка, освещенный тротуар к школе. Установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение. В школе сформировался сильный педагогический коллектив, занимаются талантливые ребята. Рада, что эта школа станет для них новым домом. Поздравляю с новосельем!» — сказала Евгения Хрусталева.

Одним из направлений народной программы «Единая Россия» является реконструкция и капитальный ремонт детских школ искусств. Обновление инфраструктуры этих учреждений позволит создать комфортные условия для обучения и творческого развития детей, что, безусловно, повлияет на уровень воспитания юных талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.