ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ подготовил объекты размещения участников Парада 9 мая в Москве

Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Московскому военному округу) совместно с командованием воинских частей проведены мероприятия по подготовке более 30 объектов материально-технической базы и мест для комфортного размещения личного состава парадных расчетов порядка 5000 человек, а также механизированной колоны прибывающих для участия в военном Параде 9 мая на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ».

Структурными подразделениями филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по МВО) проведен текущий ремонт казарменно-жилищного фонда: выполнены общестроительные, электромонтажные виды работ, произведена внутренняя отделка помещений, мест общего пользования, ремонт сантехнического оборудования, теплового и водо-канализационного хозяйства, выполнены работы по санитарному содержанию (дезинфекция, дезинсекция и дератизация объектов).

В период проведения тренировок военными коммунальщиками осуществляется обслуживание порядка 250 биотуалетов, производится вывоз твердых коммунальных отходов и очистка покрытия парадной площадки с использованием коммунально-уборочной техники. Всего установлено свыше 80 контейнеров для вывоза ТКО.

«Подмосковный полигон Алабино — это плац, представляющий макет размером 24 750 квадратных метров, идеально имитирующий Красную площадь, на котором еженедельно в течение двух месяцев перед одним из главных праздников страны проводятся многочасовые строевые репетиции и подготовка сводных парадных расчетов. Офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники училищ, кадетских корпусов, а также представители иных министерств и ведомств — все они готовятся почтить память героическим традициям и подвигам советских солдат. Филиалом ФГБУ „ЦЖКУ“ Минобороны России (по МВО) совместно с командованием воинских частей подготовлены объекты материально-технической базы, в том числе столовые, казармы и иные здания, и сооружения для комфортного проживания участников торжественных мероприятий посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Готовность объектов составляет — 100%», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) Денис Благодатский.