Фермеры Подмосковья получили более 80 га земли в аренду для развития агробизнеса

Еще более 80 га сельхозземли предоставлены Минмособлимуществом крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) Подмосковья из муниципальной и неразграниченной собственности за седьмой месяц года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Земельные участки муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены 7 фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет по итогам работы министерства в июле. Восемь земельных участков общей площадью 80,7 гектара переданы крестьянско-фермерским хозяйствам в 6 городских и муниципальных округах Московской области. Это значит, нам удалось вовлечь в хозяйственный оборот еще почти 100 га, и одновременно помочь фермерствам региона в их трудном и благородном деле развития сельского хозяйства Московской области», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Земельные участки переданы фермерским хозяйствам в городских и муниципальных округах Можайский, Орехово-Зуевский, Подольск, Ступино, Коломна и Серебряные Пруды.

В ведомстве отметили, что использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг. Услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области, услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.