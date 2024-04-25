Фермеры Подмосковья получили более 680 гектаров земли с начала 2024 г

В Московской области с начала года 16 крестьянских фермерских хозяйств и фермеров, участвующих в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, получили земельные участки сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«В Московской области в рамках госпрограммы фермерским хозяйствам земля предоставляется в аренду без проведения торгов на период до 5 лет, благодаря чему сельхозпроизводители имеют возможность увеличить объемы производства. Так, с начала года в 16 городских округах Подмосковья мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности. Общая площадь переданных земель составила свыше 680 гектаров. Поддержка фермерских хозяйств и фермеров направлена как на развитии агропромышленного комплекса региона, так и на вовлечение земли в оборот», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

К примеру, КФХ «Захарково» из городского округа Серпухов получило земельный участок площадью 12 гектаров. КФХ зарегистрировано в 2022 году. Сейчас на КФК имеются две лошади, в планах приобрести крупный рогатый скот и птицу. Участок будут использовать для выращивания кормов и выпаса скота.

Крупному сельхозпредприятию из округа Павловский Посад ООО «Евсеевское» предоставлено в аренду 68,5 га сельхозугодий. Организация занимается выращиванием многолетних трав и пшеницы. А КФХ «Изобилие» из Серебряных Прудов за счет арендованной земли площадью 29 га увеличит производство плодово-ягодной продукции. Фермерское хозяйство действует 3 года. В собственности имеют 24 гектара, на которых заложен яблочный сад, а также выращивают малину и пшеницу.

Получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг по ссылке. Срок получения услуги — 20 календарных дней.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.