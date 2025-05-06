Фермеры Подмосковья получили более 360 га земли в аренду для развития агробизнеса

В Московской области с начала года 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения переданы в аренду без проведения торгов крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ) и сельскохозяйственным организациям, участвующим в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду без проведения торгов двенадцать земельных участков общей площадью более 360 га. Десять земельных участков площадью 357,31 га в городских и муниципальных округах Чехов, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск и Щёлково предоставлены крестьянским фермерским хозяйствам, а 2 участка площадью 3,64 га в городском округе Серпухов переданы сельхозорганизациям региона. Предоставление земельных участков в аренду сельскохозяйственным организациям и фермерам Московской области — один из способов поддержать развитие агропромышленного комплекса региона, а также вовлечь земли сельхозназначения в хозяйственный оборот», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К примеру, КФХ из Рузского муниципального округа предоставлен участок сельхозземли площадью 77 га. Землю фермер собирается использовать для выращивания зерновых культур для корма животным и изготовления хлеба.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству, занимающемуся пчеловодством, предоставлены 5 га в селе Виноградово городского округа Воскресенск. На арендованном участке фермер планирует установить дополнительно порядка 10 ульев.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству из Щелкова предоставлены в аренду 130 га земли, которую фермер будет использовать для выращивания однолетних и многолетних трав под кормовую базу.

Земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут получить в аренду на срок до 5 лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у организаций возникает право оформить земельный участок в собственность.

В Минсельхоз МО дополнительно отметили: крестьянско-фермерские хозяйства имею право на льготное предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду для сельскохозяйственного использования, без проведения торгов, сроком на 5 лет.

Сельскохозяйственные организации также могут воспользоваться данной льготой, если они участвуют в мерах господдержки аграриев. О датах подачи заявок, необходимых документах и требованиях можно узнать с помощью интерактивного сервиса «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.