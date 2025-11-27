Фермеры Подмосковья получили более 1,9 тыс га земли для развития сельского хозяйства

Площадь сельхозземли, которую предоставили крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и сельхозорганизациям Московской области, участвующим в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, с начала года превысила 1900 га. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества Подмосковья.

«В аренду без проведения торгов фермерам и сельхозпроизводителям региона с начала года переданы 54 участка областной собственности общей площадью 1 908,67 га. Участки площадью 1783,07 га предоставлены фермерствам в 17 городских и муниципальных округах, а 125,6 га сельхозземли — сельскохозяйственным организациям в 3 городских округах Подмосковья», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, 48 участков предоставлены КФХ в округах Чехов, Раменский, Шаховская, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды, Дмитровский, Ступино, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск, Серпухов и Волоколамский, а 6 участков получили сельхозпроизводители, участвующие в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, в городских и муниципальных округах Серпухов, Чехов и Егорьевск.

К примеру, КФХ «Фермерское поле» на переданных 3,2 гектарах областной сельхозземли вблизи деревни Кутьино городского округа Подольск собирается организовать рыбную ферму, при этом максимально сохранив ландшафт и деревья. «Ферма Морозовых» в Орехово-Зуевском округе почти 100 га переданной сельхозземли будет использовать для развития своей фермы.

А молодое фермерское хозяйство КФХ Михаил Дядя, которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и маличных культур, планирует расширять растениеводство — на переданных 37,6 га земли хочет выращивать пшеницу, а потом и другие сельхозкультуры.

Земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут получить в аренду на срок до 5 лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у арендатора возникает право оформить земельный участок в собственность.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что передача сельхозземель способствует не только развитию региональных хозяйств, но и увеличению объемов производства продукции растениеводства и животноводства. В 2025 году для поддержки сельхозпроизводителей и предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья предусмотрено более 30 видов субсидий по различным направлениям. Вся актуальная информация о конкурсных отборах размещена на портале «Мой АПК». Там опубликованы требования к получателям, перечень необходимых документов и условия предоставления субсидий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.