Фермерское хозяйство Подмосковья получило в аренду более 15 га земли

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству предоставлен в аренду на льготных условиях земельный участок площадью более 15 гектаров в Можайском городском округе под расширение кормовой базы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Предприятие осуществляет деятельность более 9 лет и в основном занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления. На текущий момент на ферме содержатся 142 головы крупного рогатого скота, в том числе 79 коров, и 63 козы. Объем производства молока в прошлом году составил 315 тонн.

В 2018 году фермерское хозяйство получило грант на развитие семейной фермы в размере 35,9 млн рублей с целью строительства животноводческого комплекса на 100 голов крупного рогатого скота, а также грант на поддержку производителей сыра суммой более 27 млн рублей для возведения модульной сыроварни мощностью до 450 кг в сутки. В настоящий момент КФХ включено в реестр объектов сельского туризма министерства и активно развивается в этом направлении.

Получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг. Как уточняют в Министерстве имущественных отношений Московской области, срок получения услуги — 20 календарных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.