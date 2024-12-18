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Фермерский рынок откроется в Егорьевске в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства фермерского рынка в Егорьевском городском округе. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем. Строительная готовность составляет 86%, сообщает пресс-служба ведомства.

На всех этапах застройщика — компанию «Феникс» — сопровождают менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Здание площадью почти 4 тыс. квадратных метров оборудуют несколькими торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции, а также административно-бытовым блоком. На территории застройки проектом предусматривается размещение парковки на 89 машиномест, в том числе для маломобильных групп населения.

Инвестиции в проект составят 180 млн. Благодаря строительству фермерского рынка в Подмосковье будет создано 40 новых рабочих мест.

Возведение торгового здания планируют завершить в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.