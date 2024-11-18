Фермер из Орехово-Зуева получил землю для ведения сельского хозяйства

Дмитрий Клепнев — коренной житель деревни Тереньково Орехово-Зуевского округа, всю жизнь проработал трактористом. А недавно узнал о возможности получить в аренду от государства землю для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я выяснил, что есть такая государственная программа, благодаря которой можно на выгодных условиях получить земельный надел и работать уже на себя. Подал заявку через госуслуги, а после одобрения мне предложили несколько вариантов на выбор. Самым подходящим посчитал участок в деревне Радованье. Так произошел новый виток в моей жизни», — сказал Клепнев.

Участок в 38 га Дмитрий получил в апреле нынешнего года и сразу взялся за дело.

«Земля долго стояла необработанной, поэтому в этом году я занимаюсь только подготовительными работами: скосил дикую траву, расчистил территорию, перепахал землю. А уже в апреле будущего года засею кормовыми культурами и надеюсь получить большой урожай», — отметил Клепнев.

В хозяйстве фермера два трактора, уборочная техника для заготовки сена и машина для распашки земли:

«На своей земле я планирую выращивать и заготавливать клевер красный, тимофеевку луговую, люцерну — многолетние травы, которые больше всего подходят для нашей местности. Уже набираю клиентскую базу для дальнейшего сбыта фермерским хозяйствам и частным предпринимателям нашего округа», — отметил фермер.

По расчетам Дмитрия, с участка в 38 га можно получить хороший урожай кормовых — заготовить 230–250 кип сена (к примеру, одной корове на зиму требуется 5-6 кип). А при умелом обращении с землей за один сезон можно собрать не один, а два урожая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.