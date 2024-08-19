Фельдшерский здравпункт планируют построить в Егорьевске

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила архитектурно-художественные решения фельдшерского здравпункта в деревне Колычево городского округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В деревне Колычево планируется реализовать новый фельдшерский здравпункт вблизи остановки общественного транспорта Колычево-1 и улицы Садовая. В нем разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1 190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Проектирование и строительство объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Одноэтажное здание фельдшерского пункта имеет форму квадрата в плане и исполнено в жемчужно-белом цвете. Выступающая входная группа с козырьком обеспечивает защиту от непогоды, а также добавляет акцент облику здания, объем приобретает многоплановость. Главный вход организован с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Еще одним акцентом в экстерьере стали рельефные панели в серо-бежевом цвете. Органично смотрится и встроенная в главный фасад эмблема учреждения — медицинский крест.

Строительство медпункта будет осуществляться из крупноформатных железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью.

Прилегающая территория медицинского учреждения будет благоустроена: предусмотрено озеленение, появится автомобильная парковка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.