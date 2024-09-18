Фельдшер скорой помощи купила жилье в Одинцове по программе «Соципотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи из городского округа Одинцово приобрести квартиру рядом с работой. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анна Шуваева работает на Одинцовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Ее стаж составляет порядка 10 лет. Обладательница сертификата говорит, что выбрала медицину, чтобы помогать людям.

«По большей «скорую» вызывают из-за повышенного давления, температуры, простуды. Сразу стараемся оказать первую помощь. Всегда очень радостно видеть, как человеку становиться лучше», — говорит она.

Анна жила в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье, она приняла участие в программе и уже готовится к новоселью.

«Я взяла «однушку» на вторичном рынке. Собираюсь переезжать после небольшого ремонта. Хочется сделать, чтобы было уютно и красиво. В целом очень нравится сам район — много парков, деревьев во дворах и при этом развита вся инфраструктура», — делится она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.