Фельдшер купил жилье в Подмосковье по соципотеке

Фельдшер неотложной медицинской помощи из Ленинского городского округа приобрел для своей семьи квартиру в новом жилищном комплексе с помощью госпрограммы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Дмитрий Славнов из ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» потомственный медработник.

«Недавно на приеме была девушка с пневмонией. Болезнь проходит тяжело, она на грани нервного срыва. Когда мерили сатурацию, разрыдалась прямо мне в плечо. Говорит, что всегда была подвижная, теперь еле ходит. Я ее успокоил, объяснил, что она вернется к своему обычному образу жизни, просто надо этот период переждать. Она отвлеклась, успокоилась», — рассказал он.

Долгое время Дмитрий жил отдельно от своей семьи в общежитии. Региональная программа улучшения жилищных условий помогла Славновым воссоединиться.

«Я взял однушку в комфортном жилом комплексе на вторичном рынке, поэтому сразу с ремонтом и с мебелью. Рядом есть поликлиника, магистраль, можно дойти до метро. Я уже переехал, скоро ко мне переберутся жена с ребенком», — сказал он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.