Фельдшер купил жилье в Люберцах по «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру из Брянской области обосноваться в Подмосковье. Квартиру в городском округе Люберцы он выбрал рядом с работой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общий стаж Андрея Мешкова 15 лет. Треть из них он работает в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». По словам обладателя сертификата, медицина заинтересовала его еще в юности.

«Пошел учиться в медицинский, затем устроился работать. Своим выбором доволен на все сто процентов. Больше всего на «скорой» мне нравится разнообразие. Все случаи отличаются друг от друга, никогда не знаешь, что ждет на вызове», — говорит Андрей.

Супруги Мешковы жили в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье, Андрей подал документы.

«Мы смогли приобрести »двушку» на вторичном рынке. Состояние квартиры хорошее, мы уже заехали. Выбирая дом, учитывали многие факторы — чтобы была развитая инфраструктура и близко к работе», — делится Мешков.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.