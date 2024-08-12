Фельдшер из Люберец приобрел жилье благодаря программе «Социальная ипотека»

Фельдшер скорой медицинской помощи смог приобрести жилье в Люберцах благодаря программе «Социальная ипотека». Михаил Антипов, работающий на Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», недавно вместе со своей семьей переехал в двухкомнатную квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Михаил, потомственный медик, рассказывает, что его бабушка была врачом во время Великой Отечественной войны. Сам он уже 25 лет работает в медицине и признается, что очень любит свою профессию. Ранее семья Антиповых снимала жилье, но узнав о региональной программе льготного приобретения жилья, Михаил решил принять в ней участие.

«Мы уже переехали в новую квартиру, которую купили на вторичном рынке. Сейчас заканчиваем ремонт. Очень довольны районом — здесь тихо, много зелени», — поделился Михаил.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. Она помогает медикам, учителям, молодым ученым, специалистам в области ОПК и тренерам приобрести собственное жилье.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.



«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии – ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», - сказал глава региона.