Фельдшер купил жилье в Чехове благодаря программе «Социальная ипотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи из Чехова Андрею Спесивцеву приобрести жилье для своей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Спесивцев работает на Чеховской подстанции «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его стаж более пяти лет, у него есть супруга и маленькая дочь.

Семья жила в съемной квартире. Медработник узнал о программе «Социальная ипотека» и подобрал собственное просторное жилье.

«На вторичном рынке мы смогли подобрать хорошую трехкомнатную квартиру. Дом новый, ремонт был сразу сделан от застройщика. Во дворе оборудованные детские площадки. Рядом детский сад, спортивный центр», — рассказал молодой человек.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, ученые, специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.