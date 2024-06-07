Фельдшер из Смоленска купила квартиру в Подмосковье по соципотеке

Фельдшер скорой медицинской помощи переехала работать в Подмосковье из Смоленской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас у нее собственная «двушка» в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Последние 3 года из общего 23-летнего стажа Ольга Кузнецова работает на Нахабинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». По словам обладательницы сертификата, медицину она выбрала по примеру своей крестной.

«Фельдшер — это особенная специфика. Мы приходим на помощь первыми. Наша главная задача — оказаться в нужное время в нужном месте», — сказала Ольга.

Устроившись на работу в Московскую область, Кузнецова узнала о региональной программе улучшения жилищных условий. Она отмечает, что до переезда о такой мере поддержки не слышала.

«У меня сыну 9 лет. Мы взяли «однушку»в хорошем новом доме на 12 квартир в Истринском районе. Очень красивое тихое место на природе. Рядом лес», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.