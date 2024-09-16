Фельдшер из Ленинского округа приобрела жилье благодаря программе «Соципотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи из Ленинского городского округа приобрести собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Космина Ярахмедова работает на Видновской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Ее стаж приближается к 5 годам. Обладательница сертификата говорит, что мечтала о медицине с детства.

«Мне всегда хотелось помогать людям. Приезжая к пациентам, мы видим их порой в самом беспомощном состоянии. Сразу стараемся поддержать морально и оказать первую необходимую помощь», — делится она.

Ярахмедовы жили в съемной квартире. Космина приняла участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, решивших жилищные проблемы.

«Мы с мужем выбрали «двушку» на вторичном рынке. Уже переехали. На новом месте нам нравится все — прекрасная квартира, обжитой район. Есть все, что нужно — магазины, школы, поликлиники», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.