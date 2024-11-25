Фельдшер из Химок купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Медик работает на Химкинской подстанции скорой помощи около пяти лет. Девушка рада помогать людям.

Лидия воспитывает двух детей. Ранее они жили в съемной квартире. О региональной мере поддержки в жилищных вопросах узнала от своих коллег и подала документы на участие в программе.

«Мы выбрали «двушку» в хорошем состоянии на вторичном рынке. Уже переехали. Нам нравится благоустроенный район, рядом с домом школа, детский сад», — сказала она

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. В рамках данной программы правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на соципотеку, а сами участники платят только проценты по ипотечному кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», - отметил Воробьев.