Фельдшер из Чехова приобрел жилье по соципотеке

Андрей Спесивцев работает на Чеховской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его стаж более 5 лет. По словам обладателя сертификата, он решил стать медиком после того, как в юности попал в больницу с открытым переломом ноги.

«Экстрим и адреналин — вот, что мне больше всего нравится в моей профессии! Ведь наша главная задача успеть прийти на помощь и спасти человека», — сказал доктор.

У Спесивцевых подрастает дочь. Семья жила в съемной квартире. Андрей принял участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, которые решили жилищные проблемы.

«На вторичном рынке мы смогли подобрать хорошую трехкомнатную квартиру. Дом новый, ремонт был сразу сделан от застройщка. Во дворе оборудованные детские площадки. Рядом детский сад, спортивный центр», — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.