Фельдшер из Чехова купил жилье по соципотеке

Благодаря «Социальной ипотеке» фельдшер скорой медицинской помощи из городского округа Чехов приобрел квартиру для своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Владислав Вольхин работает на Чеховской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его стаж составляет порядка 10 лет. По словам обладателя сертификата, за это время он видел самые разные случаи.

«Иногда в прямом смысле слова мы спасаем людям жизнь. Больше всего радует, когда успеваешь вовремя. Это очень мотивирует, наглядно видишь важность своей работы», — говорит Владислав.

У Владислава с супругой подрастает дочь. Долгое время семья снимала квартиру. Когда коллеги рассказали Вольхину о региональной программе улучшения жилищных условий, он решил принять в ней участие.

«В нашей двушке ремонт остался от прежних хозяев. Когда заезжаешь, все равно переделываешь под себя. Мы уже полностью обустроили детскую, выбрали светлые обои, сделали все красиво. А в нашей комнате пока оставили как есть», — рассказывает Владислав.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.