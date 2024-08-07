Фасадные работы в здании поликлиники Котельников завершены на 90%

Новая поликлиника предназначена для обслуживания взрослых и детей на 400 посещений в смену. В состав медицинского учреждения войдут детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое отделение на 330 посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория, отделение неотложной помощи и дневной стационар. Прилегающая территория будет оборудована парковочными местами, детской игровой площадкой и зонами отдыха.

Строители активно выполняют внутренние отделочные работы, проводят опрессовку сантехнических систем и занимаются земляными работами по устройству фундамента для блочной комплектной трансформаторной подстанции.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук подчеркнул важность строительства новой поликлиники для Подмосковья. «Строительство современных медицинских учреждений — это не просто необходимость, это один из инструментов повышения качества и доступности медпомощи. Новая поликлиника в Котельниках будет обслуживать 22,5 тысячи человек. Это особенно важно в условиях растущего населения и увеличивающихся потребностей в медицинской помощи. Мы должны создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала», — сказал Жук.

Введение в эксплуатацию новой поликлиники планируется в 2025 году, что станет значительным шагом в улучшении медицинского обслуживания в Котельниках. Строительство медучреждения — часть партпроекта «Единой России» «Здоровое Будущее».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.