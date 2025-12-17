Фасад пристройки к «Внуковской школе» в Дмитрове готов на 60%

Продолжаются работы по реконструкции «Внуковской школы» со строительством пристройки на 350 мест в Дмитрове. Работы ведутся по госпрограмме за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Ведется кладка перегородок на 3 этаже, электромонтажные и сантехнические работы, устройство стяжки пола, установка окон и витражей. Фасадные работы завершены на 60%.

Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В нем разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал со сценическими помещениями, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой, офисная зона для педагогов и администрации. Количество основных кабинетов — 14, специальных кабинетов — 13 (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения.

На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Также будет обновлено основное здание школы.

Открытие планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.