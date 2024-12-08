Фасад дома в округе Подмосковья окрасили в шафраново-желтый цвет при ремонте

В Коломне капитально отремонтировали фасад жилого дома № 2А на улице Красногвардейская. Подрядчик, компания «Стройразвитие М», завершила штукатурные работы и обновление отмостки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жилой дом находится рядом с культурными памятниками — домом Озерова и церковью Вознесения. Площадь отреставрированного фасада составила 1845 кв. м. При выборе нового цвета для фасада учитывалось мнение жителей и администрации округа, остановились на шафраново-желтом оттенке.

Перед началом работ старую штукатурку сняли, поверхность обработали антигрибковыми составами и утеплили с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. По словам специалистов «Стройразвитие М», такие ремонты помогают продлить жизнь зданий и вернуть им привлекательный внешний вид.

Ремонт кирпичного фасада – достаточно распространенный вид работ при капитальном ремонте. Какой бы прочной не была фасадная конструкция, в процессе эксплуатации под влиянием погодных и эксплуатационных условий материалы теряют свои свойства. Благодаря проведенному капитальному ремонту дома вновь получаются красочными, а их эксплуатационный срок продлевается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.