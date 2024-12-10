сегодня в 17:33

Фармпроизводство в Подмосковье планирует расшириться при поддержке ЦСС

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Валента Фарм» реконструирует научно-производственный комплекс в Щелкове. Соответствующее разрешение выдал Главгосстройнадзор Московской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На территории комплекса буду запущены современные, высокотехнологичные производственные цеха, в которых будут производиться жидкие нестерильные лекарства, в том числе из списка социально значимых. Среди них: «Ингавирин», «Нормомед», «Граммидин», «Диоксидин».

Кроме того, в инновационном центре будет организована работа по разработке новых оригинальных молекул, которые станут основой для будущих инновационных препаратов. Таким образом, реконструкция научно-производственного комплекса в Щелково позволит укрепить технологический и научный суверенитет страны.

За счет расширения компания «Валента Фарм» увеличит объемы производимой продукции на 12 млн упаковок в год. На всех этапах застройщика сопровождают менеджеры Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Благодаря возведению научно-производственного комплекса в Щелково будет создано 304 новых рабочих мест, проект привлечет в регион порядка 7,4 млрд инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.