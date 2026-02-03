ФАП в деревне Захарово под Клином откроется после капремонта в марте

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Захарово, расположенной в 30 километрах от Клина, обслуживает жителей шести близлежащих деревень — всего не менее 300 человек. В летний период количество пациентов увеличивается почти втрое за счет дачников.

Медпункт занимает первый этаж трехкомнатной квартиры в многоквартирном доме, площадь помещения составляет 69 квадратных метров.

2 февраля временно исполняющий полномочия главы округа Василий Власов осмотрел ход капитального ремонта и встретился с представителями подрядной организации. По его словам, подрядчики завершают отделочные работы и замену инженерных систем, а завершить ремонт планируется к 1 марта.

Василий Власов отметил, что дополнительно будет проведен косметический ремонт входной группы и обеспечен доступ для маломобильных граждан. Эти работы поручат управляющей компании, их выполнение запланировано на весну.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.