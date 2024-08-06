ФАП планируют построить в деревне Поповская округа Егорьевск

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила архитектурно-художественные решения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Поповская городского округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Доступность и качество медицинского обслуживания — одна из приоритетных задач правительства Московской области. Уже в этом году в городском округе Егорьевск планируется реализовать новый фельдшерско-акушерский пункт вблизи остановки общественного транспорта «Поповская-1». По проекту общая площадь здания ФАП составит 200 кв. метров», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Проектирование и строительство ФАП ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Фельдшерско-акушерские пункты предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи в небольших населенных пунктах, где проживает от 100 до 2 тыс. человек. Проектом предусмотрены кабинеты приема фельдшера, прививочный кабинет для взрослых и детей, смотровая, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов, процедурная, стерилизационная комната, помещение для персонала и другие помещения.

Одноэтажное здание ФАП имеет форму прямоугольного параллелепипеда и исполнено в жемчужно-белом цвете. Выступающая входная группа обеспечивает защиту от непогоды, а также добавляет акцент облику здания, объем приобретает многоплановость. Главный вход организован с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Еще одним акцентом в облике стали рельефные панели в серо-бежевом цвете. Органично смотрится и встроенная в главный фасад эмблема учреждения — медицинский крест.

Строительство медпунктов будет осуществляться из крупноформатных железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью.

Прилегающая территория медицинских учреждений будет благоустроена, также предусмотрено озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.