Файзуллин: новые регионы приняли участие в архитектурном фестивале «Зодчество»

На открытии Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в Москве выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Он отметил участие в мероприятии новых регионов.

«Новые регионы начинают принимать участие в фестивале „Зодчество“, и им уже есть, что показать. В очень активном режиме восстанавливаются населенные пункты. Тот Мариуполь, который 2 года назад был в руинах, теперь совершенно другой город с красивыми парками, и на его территории активно строится жилье. Так же, как и на территориях Донецкой и Луганской республик», — заявил Файзуллин в ходе фестиваля «Зодчество».

Он добавил, что также начал раскрываться туристический потенциал упомянутых выше территорий.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проходит 12–14 ноября в «Гостином дворе». Организатором фестиваля выступает союз архитекторов России.