Фаевская помогла семье из Коломны восстановить права на безопасные условия проживания

К подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской обратилась жительница Коломны с просьбой защитить ее права. В квартире, где проживает женщина с двумя маленькими детьми, в одной из комнат образовалась трещина в фасадной плите. В связи с этим в квартире появилась плесень. По словам заявительницы, решить проблему не помогли ни устранение плесени, ни ремонтные работы, которые она проводила. Решить вопрос самостоятельно у заявительницы не получилось. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми — это настоящая трагедия, и важно, чтобы каждому предоставлялись нормальные условия для жизни и воспитания детей. Чтобы оперативно помочь нашей заявительнице, я связалась с администрацией городского округа Коломны с просьбой помочь. Работы по утеплению фасады были успешно выполнены. Теперь у семьи нормальные условия проживания», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.