Ежегодный архитектурный фестиваль стартовал в Крыму
Фото - © скриншот
Архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма, профессор МААМ Кирилл Бабеев рассказал, что на полуострове стартовал ежегодный архитектурный фестиваль, где демонстрируются лучшие проекты в сфере строительства, сообщает «Крым 24».
На форуме представлены как работы крымских архитекторов, так и проекты специалистов из других регионов, которые реализуются в Крыму.
«На этой выставке мы показываем определенный срез крымской архитектуры. Работы разделены в определенных номинациях: от индивидуальных жилых домов до крупных градостроительных комплексов», — отметил Бабеев.
Оценку данных проектов осуществляет компетентное жюри, возглавляемое председателем Союза архитекторов России. В фестивале принимают участие архитекторы из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.
12 июня на финальном мероприятии форума наиболее выдающиеся проекты будут удостоены наград, заключил Бабеев.