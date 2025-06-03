Ежегодный архитектурный фестиваль стартовал в Крыму

сегодня в 11:57

Архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма, профессор МААМ Кирилл Бабеев рассказал, что на полуострове стартовал ежегодный архитектурный фестиваль, где демонстрируются лучшие проекты в сфере строительства, сообщает «Крым 24» .

На форуме представлены как работы крымских архитекторов, так и проекты специалистов из других регионов, которые реализуются в Крыму.

«На этой выставке мы показываем определенный срез крымской архитектуры. Работы разделены в определенных номинациях: от индивидуальных жилых домов до крупных градостроительных комплексов», — отметил Бабеев.

Оценку данных проектов осуществляет компетентное жюри, возглавляемое председателем Союза архитекторов России. В фестивале принимают участие архитекторы из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

12 июня на финальном мероприятии форума наиболее выдающиеся проекты будут удостоены наград, заключил Бабеев.