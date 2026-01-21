Есть правовой нюанс: названа главная ошибка при возведении жилья с маткапиталом

Многие семьи стремятся построить жилье на средства материнского капитала, однако не каждый россиянин осведомлен о важном правовом нюансе, чреватом неприятностями. Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что данное направление господдержки пользуется большой популярностью, но вместе с тем накладывает на родителей определенные обязательства — жилье должно быть оформлено в собственность в том числе детям, сообщает Life.ru .

«Использование материнского капитала для строительства собственного дома — одно из самых востребованных направлений государственной поддержки семей. Оно позволяет обзавестись жильем, отвечающим потребностям семьи. Однако с получением этой помощи возникает и строгая юридическая обязанность — оформить построенное жилье в общую собственность всех членов семьи, включая детей. Это не просто формальность, а гарантия имущественных прав ребенка, которую государство требует обеспечить», — подчеркнул Чаплин.

Депутат уточнил, что необходимость выделения долей возникает сразу после того, как Социальный фонд России перечислит денежные средства на строительство дома. Время, отведенное на выполнение этого требования, составляет полгода с момента получения кадастрового номера на построенную недвижимость и оформления права собственности.

Он также разъяснил правила оформления: для этого нужно обратиться к нотариусу или непосредственно в Росреестр. Нотариальное удостоверение будет необходимо в том случае, если жилье изначально оформлено как долевая собственность супругов, либо один из супругов выделяет доли детям только из своей части.

Депутат обратил особое внимание на сроки: несоблюдение полугодового периода может повлечь за собой последствия, так как органы опеки имеют право контролировать соблюдение имущественных прав детей. Также Чаплин упомянул о планируемых изменениях, которые вступят в силу с 2026 года и упростят процедуру для семей, использующих материнский капитал для погашения ипотеки.

После регистрации долей в ЕГРН несовершеннолетние дети становятся полноправными собственниками, что накладывает отпечаток на любые последующие сделки с этим жильем.

