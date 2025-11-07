Еще в трех округах Подмосковья запустили земельный ИИ-патруль

Московская область внедрила революционную технологию выявления нарушений земельного законодательства — земельный ИИ-патруль. Система оснащена искусственным интеллектом, установленным на автомобили муниципальных служб контроля, уже в четырех подмосковных округах: Подольск, Серпухов, Химки, первыми были можайские инспекторы. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Это новшество значительно ускорило процесс мониторинга территорий и сделало его гораздо более точным. За короткий срок система показала следующие результаты: в Подольске зафиксировано 3 118 нарушений, а в Можайском округе — 1 216 случаев незаконного использования земли. Готовятся присоединиться к проекту — Долгопрудный, Наро-Фоминский и Шатура», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также добавил, что завершилось обучение нейросети, предназначенной для обнаружения коммерческих вывесок на земельных участках. Сейчас продолжается разработка дополнительного функционала, направленного на автоматическое сравнение выявленных вывесок с информацией о видах разрешенного использования земель из Росреестра. Над данным проектом совместно трудятся сотрудники Минимущества, Мингосуправления и ООО «Софтлоджик».

Патрульный автомобиль оснащен камерами, расположенными внутри салона, вблизи зеркала заднего вида. Специальный блок управления, подключенный к бортовой сети авто, потребляет минимальное количество энергии и способен эффективно функционировать даже при низких температурах.

Если обнаруживаются факты нарушений, владельцу участка отправляется уведомление через личный кабинет. Затем наступает административная ответственность, повышение кадастровой стоимости и рост земельного налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.