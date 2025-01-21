Еще одну незаконную постройку могут снести в Мытищах

Недостроенное здание без крыши в деревне Никульское может ожидать судьба многих других незаконных построек, снесенных за последнее время в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елены Лебеденко, судебные тяжбы по этому объекту длятся не первый год.

В этой истории уже не единожды были и судебные решения, и апелляции. На первое заочное решение Мытищинского городского суда, вынесенное в августе 2022 года, удовлетворившего исковые требования администрации о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой и его сносе, последовало заявление собственников. Затем отмена решения суда и апелляционная жалоба уже в Московский областной суд, который обязал собственников в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по устранению недостатков, указанных в заключении государственной экспертной организации. Они касались частичного демонтажа кирпичной кладки в зоне мансардного этажа почти на полтора метра, проведения ремонта здания и устранения еще целого ряда дефектов.

Решение было вынесено в начале июня 2024 года и на устранение всех недостатков отводилось 6 месяцев. В случае неисполнения решения в установленный срок администрации предоставлено право снести самовольную постройку с отнесением расходов на собственников.

При этом администрация, не согласившись с частичным удовлетворением своих исковых требований, направила кассационную жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, в котором, в частности, просит принять решение о полном удовлетворении иска, а значит о сносе всей постройки. Судебное заседание состоится 30 января.

«Мы подали кассационную жалобу с просьбой о полном сносе незаконной постройки. Поскольку согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы, она настолько ветхая и ограниченно работоспособная, что в принципе не может быть восстановлена и приведена в соответствие с градостроительными нормами. При этом представляет собой угрозу для жизни и здоровья не только для находящихся внутри граждан, но и для всех окружающих. Фундамент дома, так же, как и стены, и перекрытия уже повреждены, на покрытой лишь стропилами крыше растут деревья. Экспертами сделан однозначный вывод: приведение нарушений в соответствие с имеющимся разрешенным использованием возможно лишь путем полного демонтажа постройки. К тому же установлены и критические дефекты: к ним относятся превышение предельной высоты здания, несоблюдение отступов от границ смежных земельных участков, а также возможность несанкционированного доступа внутрь объекта и на территорию строительной площадки из-за отсутствия ограждения. То есть, все эти нарушения позволяют говорить о том, что объект нарушает интересы других лиц и создает угрозу для жизни и здоровья граждан», — отметила Елена Лебеденко.

Елена Владимировна отметила, что апелляционное определение, вступившее в силу 3 января 2025 года, начало постепенно выполняться: собственник приступил к разбору здания, проводит очистку территории, снимает стропильную систему с крыши, завез мусорные контейнеры, куда складирует строительный мусор.

«Ждем решения кассационного суда. Думаю, иск администрации о полном сносе всего здания будет удовлетворен», — подчеркнула Елена Лебеденко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.