Еще один ребенок-сирота в Павловском-Посаде обрел свое жилье

В этот день Карину поддерживала семья, которая ее воспитала и была рядом в самые важные моменты жизни.

Совсем недавно Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал важность обеспечения жильем детей-сирот:

«За последние 10 лет мы выдали сиротам 8,5 тысячи квартир. Когда появились жилищные сертификаты, Московская область стала первым регионом в стране, разрешившим выпускникам приемных семей пользоваться ими со дня совершеннолетия»

Карина относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас девушка получает среднее профессиональное образование по специальности «Дошкольное образование».

«Желаю Карине скорейшего новоселья и реализации всех намеченных планов. Это уже 16-й сертификат в 2024 году, который мы вручаем детям сиротам, зарегистрированным на территории Павлово-Посадского городского округа. До конца года нам предстоит вручить ещё 4 таких сертификата.» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.