Еще один подъезд многоквартирного дома отремонтировали в Балашихе

Реализация программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается в городском округе Балашиха в 2025 году. В рамках программы ремонтные работы провели в подъезде № 1 многоквартирного дома № 16 на улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ специалисты провели окраску стен и потолков, заменили двери, а также привели в порядок электрощитовые. Все ремонтные мероприятия выполняются поэтапно, с обязательным контролем качества и соблюдением сроков.

«Мы стремимся, чтобы каждый дом, каждый подъезд становился чище, уютнее и комфортнее. Подъезд — это первое, что видит человек, возвращаясь домой, и важно, чтобы это пространство вызывало только положительные эмоции», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также в рамках программы выполнен ремонт подъезда № 3 многоквартирного дома, расположенного улице Советской, 16.

Государственная программа «Формирование современной комфортной городской среды» охватывает все микрорайоны городского округа и направлена на улучшение жилищных условий балашихинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

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