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Еще один корпус ЖК «Подлипки-Город» в Коломне достроили в срок

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил итоги завершившегося строительства корпуса № 32 в составе ЖК «Подлипки-Город» городского округа Коломна. Речь идет о третьем этапе строительства жилого квартала, который включает в себя возведение корпусов 32, 33 и 34, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить трехэтажный корпус 32 начали в марте прошлого года, на сегодняшний день строительные работы завершены. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии объекта капитального строительства проектно-сметной документации.

17 домов уже введены в эксплуатацию, на стадии строительства находятся 4 дома и 1 детский сад-ясли на 185 мест. Согласно генеральному плану застройки, всего будет построено 45 домов.

ЖК «Подлипки-Город» располагается у набережной реки Коломенка в 15 минутах пешком от исторической части города. В пешей доступности располагаются конькобежный центр «Коломна», Коломенский кремль, остановки общественного транспорта и торговые центры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.