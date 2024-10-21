сегодня в 15:07

Еще один дом появится в столичном районе Люблино по реновации

В московском районе Люблино приступили к возведению нового жилого комплекса по городской программе реновации. Он будет располагаться по адресу: Краснодарская улица, з/у № 18, сообщается на официальном сайте мэра столицы .

«В новостройке на Краснодарской улице запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тыс. кв. м», — сказал глава московского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что на первых этажах домов появятся центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Дом строится по индивидуальному проекту. На фасаде установят металлические корзины для кондиционеров. В оформлении здания будут использованы терракотовый, белый и жемчужно-серый цвета. Входы оформят витражами. Будет создан подземный автопаркинг на 143 машины.

На территории около дома высадят деревья и кустарники, уложат газоны, создадут цветники. Еще там появятся детская и спортивная площадки, зона для отдыха.