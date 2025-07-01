Еще две несанкционированные торговые палатки снесли в Видном Ленинского округа

В Ленинском городском округе продолжается снос нестационарных торговых объектов, построенных с нарушением законодательства, а также мешающих ремонту теплосетей: в конце июня ликвидировали две палатки на проспекте Ленинского комсомола. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году мы продолжаем масштабную программу по реконструкции магистральных сетей теплоснабжения в Видном, и одновременно наводим порядок в торговле, выполняя поручение нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Объекты на проспекте Ленинского комсомола 9а и 13а находились в охранной зоне инженерных коммуникаций и мешали проведению работ. Кроме того, мы видим большой общественный запрос: многочисленные торговые палатки мешают нашим жителям из-за антисанитарии и эстетически неподобающего внешнего вида», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Кроме того, уточняется, что НТО по адресу: проспект Ленинского комсомола, 13а, находился непосредственно на остановке общественного транспорта, что, по словам пассажиров, мешало обзору дороги в ожидании автобусов и троллейбусов.

Владельцы таких торговых точек заранее получают официальные уведомления о необходимости демонтажа. Часть предпринимателей самостоятельно разбирает свои павильоны и вывозит оборудование. Объекты, где владельцы игнорируют предписания, демонтируют силами муниципалитета.

«До конца 2025 года запланирован снос 112 торговых объектов, не соответствующих требованиям законодательства. На сегодняшний день демонтированы более половины павильонов из данного перечня. До конца сезона осталось ликвидировать менее 50 палаток», — добавил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.