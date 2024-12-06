Еще два детских сада достроят в ТиНАО в следующем году

В следующем году в ТиНАО будет возведено два детских сада, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В следующем году в ТиНАО будет возведено два детских сада, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что объекты будут расположены в ЖК «Остафьево» и «Алхимово». Они смогут вместить в себя 550 ребят.

«Детский сад на 300 мест, который возводят в Любучанском переулке, готов уже более чем на 80%. Сейчас в трехэтажном здании ведется монтаж внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещений, а рядом проходят работы по благоустройству, в том числе установка малых архитектурных форм. Второй детский сад для 250 воспитанников находится на Алхимовской улице, напротив дома 1. Его строительная готовность составляет свыше 70%. После завершения всех работ инвестор передаст объекты в городскую систему образования», — прокомментировал вице-мэр.

В детсаду, расположенном в ЖК «Остафьево», спроектирован пищеблок, медкабинет, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для развивающих и индивидуальных занятий.

В детском саду в ЖК «Алхимово» на 95% окончен монтаж окон, а также ведутся работы по устройству кровли, чистовой отделке помещений и благоустройству территории, на детских площадках устанавливают малые архитектурные формы. Там также будет располагаться медкабинет и пищеблок, зал для музыкальных занятий и физкультурный зал.

На территории обоих детских садов создадут комфортные прогулочные площадки.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что при возведении новых кварталов учитывается потребность будущих жителей в социальной инфраструктуре, а специалисты ведомства проводят выездные проверки, оценивающие качество работ.

Помимо этого, подробностями строительства объектов поделился руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«Особое внимание при строительстве социальных объектов уделяется вопросам безопасности. Так, в зданиях смонтированы системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра», — заключил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что свыше 90 объектов образования будет построено в ТиНАО до 2029 года.