Еще четыре дома построят в ЖК «Новое Пушкино»

В городском округе Пушкинский возводят ЖК «Новое Пушкино». В составе квартала будет построено еще четыре новых дома. Корпуса общей площадью 88 тыс. кв. м рассчитаны на 1384 квартиры, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новых корпусах высотой 12–16 этажей расположены квартиры площадью до 75 кв. м. Есть лоты с кухней-гостиной, мастер-спальней и нишей под гардероб, гостевыми санузлами и лоджиями. Будущим новоселам доступны варианты с чистовой отделкой в двух стилях на выбор. Во всех корпусах предусмотрены колясочные и кладовые.

«Новый полностью сложившийся „5-минутный город“ расположен в одном из самых экологичных районов Подмосковья. Рядом с домами работают два детских сада и школа. Инфраструктура продолжает активно развиваться. Проектом предусмотрены торговый и спортивный центры, а также медицинский комплекс», — сообщила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

«Новое Пушкино» состоит из 44 корпусов, 26 из которых построены. Квартал обладает своей инфраструктурой «5-минутного города»: школы, детские сады и прогулочные бульвары. Он расположен вблизи Тишковского лесопарка и Учинского водохранилища. Квартал имеет удобные подъездные дороги со стороны Ярославского шоссе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.