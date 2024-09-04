Еще 4 многоквартирных дома построят в ЖК «Подлипки-Город» в Коломне

В ЖК «Подлипки-Город» округа Коломна построят еще 4 многоквартирных жилых дома. Разрешение на строительство выдано застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Малоэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 11 тыс. кв. м вмещают 148 квартир различной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные с отделкой, остекленными балконами и лоджиями. Территорию рядом с домами благоустроят и озеленят. Устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Проект ЖК «Подлипки-Город» предусматривает более 40 малоэтажных домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы.

Комплекс воплощает уникальную концепцию инфраструктуры: «город в городе». В рамках проекта построят многофункциональный центр с подземной парковкой на 150 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.