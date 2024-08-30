Еще 33 медикам Подмосковья вручили сертификаты на покупку жилья по соципотеке

В Доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 33 медработника: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерки. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В этом году мы вручили 295 свидетельств по программе „Социальная ипотека“: 160 медицинским работникам, 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам, а также 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свидетельства получили медицинские работники из Балашихинской, Красногорской, Одинцовской, Лобненской, Химкинской, Королевской, Подольской, Сергиево-Посадской, Видновской, Люберецкой, Мытищенской, Дмитровской больниц, а также других больниц, перинатальных центров, центров крови и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Надежда Пиганаева, медсестра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» переехала в Подмосковье в 2015 году из Республики Марий Эл. Ее общий стаж работы — 12 лет.

«Про программу поддержки молодых специалистов я узнала от коллег. Собрала все документы, и теперь получаю сертификат. Сейчас мы с 9-летним сыном проживаем в Подольске, начинаем там рассматривать варианты нового жилья. Спасибо большое за такую возможность», — говорит она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.