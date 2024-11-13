Еще 22 площадки вошли в программу реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в программу реновации жилья 22 новых площадок в 19 районах города, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Общая мощность новых площадок составляет 522,9 тыс. «квадратов» жилья. Возведенные там новостройки дадут возможность расселить 105 старых домов с 7482 квартирами. Это обеспечит переезд 19,1 тыс. москвичей.

18 из 22 площадок находятся на месте домов, которые вошли в реновацию. Так столичное правительство формирует перечень зданий, строящихся во второй волне программы.

Всего в программу реновации вошли 5176 домов, где расположены около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, — в них живет около 1 млн москвичей. Под строительство новостроек подобрали 653 площадки, их общая мощность — почти 10,8 млн «квадратов».

В Москве уже возвели 337 жилых комплексов общей площадью 4,8 млн кв. м для расселения свыше 1 тыс. домов. Еще около 460 новостроек общей площадью почти 9 млн кв. м сейчас либо проектируют, либо строят.

В данный момент обжились в новых квартирах или переезжают около 178 тыс. горожан.