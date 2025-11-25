Еще 14 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 17 ноября по 21 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 14 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них, например, закупка на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск Московской области, которые будут выполняться в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Также на прошлой неделе опубликованы закупки на выполнение работ по строительству новой блочно-модульной котельной в селе Пышлицы муниципального округа Шатура, по реконструкции очистных сооружений в деревне Ямуга городского округа Клин, а также по строительству участка тепловой сети в Сергиево-Посадском городском округе. Работы будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоят работы по капремонту корпуса дома-интерната в городе Орехово-Зуево одноименного округа и главного корпуса здания дома-интерната в поселке Здравница Сергиево-Посадского городского округа.

Продолжается реализация программы «Формирование современной комфортной городской среды»: в Ногинске (Богородский городской округ) планируется благоустройство бульвара.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.